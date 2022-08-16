​Семак прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ

После пяти сыгранных туров в Российской премьер-лиге на вершине турнирной таблицы располагается «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля одержала четыре победы при одной ничьей. Комментарий по поводу лидерства «красно-белых» дал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который приводил свою команду к чемпионству в каждом из четырёх последних сезонов.

«Лидерству «Спартака» не удивлён. И они, и ЦСКА демонстрируют качественную игру. «Сочи» тоже рядом. «Динамо», «Ростов», - высказался Семак, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Ближайший очный матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в Москве 4 сентября.