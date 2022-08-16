Известный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, станет ли «Спартак» чемпионом России в этом сезоне.

Напомним, что «Спартак» на текущий момент лидирует в РПЛ – команда набрала 13 очков в пяти прошедших турах.

«Чемпионом будет «Зенит». «Спартак» действительно хорош, но все равно «Зенит» самый сильный», - высказался Генич. Видео с его словами было опубликовано на канале «Вышли!» в YouTube.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из последних сезонов. На текущий же момент питерцы идут в турнирной таблице вторыми, отставая от «Спартака» на два зачётных балла.