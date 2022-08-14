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В «Ахмате» рассказали, подпишут ли Дзагоева

14 Августа 2022 • 09:19 Комментировать

В грозненском «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе к бывшему полузащитнику московского ЦСКА Алану Дзагоеву. Об этом высказался генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

«Верна ли информация, что «Ахмат» хочет подписать Алана Дзагоева? Нет», - передает слова Айдамирова «Матч ТВ».

Напомним, что Дзагоев защищал цвета московского коллектива с 2008 по 2022 год. Этим летом у игрока истекло трудовое соглашение с «армейцами», и он покинул команду в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Премьер-лиги полузащитник провел 20 поединков, отметившись тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Ахмед Айдамиров Ахмат
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