В главных слухах недели вы узнаете, какое будущее для себя выбрал Лионель Месси, какой матч чемпионата России мог стать договорным, и что может заставить Артёма Дзюбу пойти ва-банк. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси выбрал будущее

Слухи о будущем Лионеля Месси тоже никуда не деваются. На днях появилась очередная информация формата «он принял решение». Так, Месси якобы настроен на возвращение в «Барселону» следующим летом. Звёздный аргентинский форвард хочет завершить карьеру именно на «Камп Ноу», а не в МЛС или где-то ещё. По слухам, «сине-гранатовые» уже готовят для Месси контракт на один-два сезона, а Жоан Лапорта налаживает контакты перед стартом предметных переговоров.

Игроки «Манчестер Юнайтед» против Роналду

Криштиану Роналду пока находится в обойме «Манчестер Юнайтед», но исключать вариант с уходом португальца до конца лета нельзя. На неделе в прессу просочилась информация о проблемах внутри команды из-за Роналду. Некоторые футболисты якобы не желают видеть звёздного португальца в составе и хотят, чтобы он поскорее ушёл. Такая позиция игроков связана как раз с намерением Криштиану сменить клуб – одноклубники сомневаются, что у форварда есть мотивация. Словом, обстановка в коллективе напряжённая.

В России нашли возможный договорной матч

Редко увидишь тренерскую отставку после неплохого старта команды в сезоне, но в «Химках» случилось именно так. В четырёх турах РПЛ подмосковная команда раздобыла семь очков, в том числе за счёт ничьей с «Зенитом», однако Сергей Юран ушёл в отставку. Решение «Химок» расстаться с тренером в такой ситуации породило разные слухи. Появилась информация о том, что претензии к Юрану возникли у РПЛ. Тренер якобы пытался организовать договорной матч в конце прошлого сезона, чтобы «Химки» остались в элитном дивизионе. Если верить слухам, Юран просил «Ростов» сдать матч, а взамен обещал шесть очков в следующем чемпионате. Матч РПЛ «Ростов» - «Химки» мог стать договорным, но, судя по всему, ничего не получилось – ростовчане якобы отклонили предложение. Всю эту историю Юран назвал чушью, но было бы странно услышать от тренера что-то иное.

Также сообщалось о том, что отставка Юрана может быть связана с его нежеланием ставить в состав Илью Садыгова – сына инвестора «Химок». На фоне слухов о попытках организовать «договорняк» эта информация кажется не такой громкой.

Что будет с Федуном

В «Спартаке» прямо заявили о том, что в клубе идёт процесс по изменению состава акционеров. Конечно, всем очень интересно знать, какое будущее ждёт Леонида Федуна. По слухам, нынешний босс «красно-белых» не уйдёт окончательно и бесповоротно. У Федуна должна остаться доля в клубе, но при этом заниматься непосредственно ведением дел «Спартака» будет другой человек. Вполне вероятно, что этим человеком станет Ашот Хачатурянц, который недавно покинул пост президента РПЛ.

Дзюба пошёл ва-банк

Последний месяц лета почти достиг своего экватора, а Артём Дзюба до сих пор находится без клуба. Поговаривают, что нападающий предпочитает не торопиться с выбором команды. Дзюба выжидает лучшего предложения для себя – как в финансовом, так и в спортивном плане. Если же к концу лета у Артёма не будет достойных вариантов, то он пойдёт ва-банк и подпишет краткосрочный контракт с «Рубином». Ходят слухи, что у Дзюбы есть соответствующая договорённость с главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким.

Слухи собирал Александр Тихий.