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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аршавин рассказал, что нужно Дзюбе для быстрого поиска команды

10 Августа 2022 • 18:14 Комментировать

По завершению прошлого сезона контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» истёк. С тех самых пор нападающий находится без клубной прописки. По поводу ситуации 33-летнего Дзюбы высказался бывший игрок сборной России Андрей Аршавин.

«Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству», - высказался Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В рамках Российской премьер-лиги Артём Дзюба провёл 390 матчей, в которых забил 148 голов. В настоящий момент эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 33-летнего российского форварда в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Артём Дзюба
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