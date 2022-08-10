​Аршавин рассказал, что нужно Дзюбе для быстрого поиска команды

По завершению прошлого сезона контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» истёк. С тех самых пор нападающий находится без клубной прописки. По поводу ситуации 33-летнего Дзюбы высказался бывший игрок сборной России Андрей Аршавин.

«Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству», - высказался Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В рамках Российской премьер-лиги Артём Дзюба провёл 390 матчей, в которых забил 148 голов. В настоящий момент эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 33-летнего российского форварда в 6 миллионов евро.