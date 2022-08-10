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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЭСК признала удаление Одоевского правильным, но нашла грубую ошибку арбитра против «Зенита»

10 Августа 2022 • 17:43 Комментировать

Пресс-служба Российского футбольного союза обнародовала выводы экспертно-судейской комиссии, рассмотревшей обращения клубов по итогам матчей пятого тура чемпионата России. Так, например, ЭСК рассмотрела два эпизода в матче «Ахмат» - «Зенит» (0:0).

Удаление голкипера «Зенита» Даниила Одоевского в концовке первого тайма признано верным. В действиях Одоевского члены ЭСК усмотрели фол по неосторожности вкупе с лишением соперника явной возможности забить гол.

При этом ЭСК нашла грубую ошибку Сергея Иванова в другом эпизоде этого матча. Так, на 11-й минуте арбитр должен был удалить с поля игрока «Ахмата» Александра Трошечкина. Большинство членов комиссии усмотрели в действиях Трошечкина серьёзное нарушение правил в виде контакта прямой ногой с открытыми шипами в поверхность голени. Отмечается, что игрок «Ахмата» не пытался избежать контакта или смягчить его последствия.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Трошечкин Ахмат Даниил Одоевский ЭСК РФС
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