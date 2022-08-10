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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Открыл бутылочку пива»: реакция Бородюка на возможную отставку

10 Августа 2022 • 09:59 Комментировать

Наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на информацию о своей возможной отставке с поста наставника команды и приходе Виктора Ганчаренко.

«Только что открыл бутылочку пива, читаю прессу, вместе сидим с Ганчаренко», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

«Автозаводцы» неудачно стартовали в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. В четырех сыгранных матчах «Торпедо» набрало всего одно очко.

В следующем туре чемпионата России московский коллектив на выезде встретится с «Оренбургом». Матч пройдет 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк
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