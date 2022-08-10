«Открыл бутылочку пива»: реакция Бородюка на возможную отставку

Наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на информацию о своей возможной отставке с поста наставника команды и приходе Виктора Ганчаренко.

«Только что открыл бутылочку пива, читаю прессу, вместе сидим с Ганчаренко», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

«Автозаводцы» неудачно стартовали в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. В четырех сыгранных матчах «Торпедо» набрало всего одно очко.

В следующем туре чемпионата России московский коллектив на выезде встретится с «Оренбургом». Матч пройдет 14 августа.