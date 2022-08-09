Губерниев: «Юран уходит из «Химок», потому что слабый»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Юран уходит из «Химок» по двум причинам! Он слабый и его не поддерживает общественность древней Сходни», - говорится в публикации Губерниева в социальных сетях.

Напомним, что Юран занимает пост главного тренера подмосковного коллектива с февраля текущего года. По итогам четырех сыгранных туров «Химки» набрали семь баллов и располагаются на седьмой позиции в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что преемником Юрана станет Николай Писарев.