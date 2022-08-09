Кучаев высказался об уходе Фернандеса из ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался об уходе защитника Марио Фернандеса из клуба.

«Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. На Марио в ЦСКА было очень много заложено», - приводит слова полузащитника Sport24.

Напомним, что по завершении минувшего сезона Фернандес договорился с руководством «армейского» клуба о приостановке своего контракта. Защитник выступал в составе ЦСКА с 2012 года. В общей сложности он провел 329 поединков за москвичей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 47 голевыми передачами.