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Кучаев высказался об уходе Фернандеса из ЦСКА

09 Августа 2022 • 06:59 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался об уходе защитника Марио Фернандеса из клуба.

«Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. На Марио в ЦСКА было очень много заложено», - приводит слова полузащитника Sport24.

Напомним, что по завершении минувшего сезона Фернандес договорился с руководством «армейского» клуба о приостановке своего контракта. Защитник выступал в составе ЦСКА с 2012 года. В общей сложности он провел 329 поединков за москвичей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 47 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Константин Кучаев
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