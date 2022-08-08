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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Одоевского признали лучшим игроком «Зенита» в Грозном – вратарь был удалён в первом тайме

08 Августа 2022 • 18:30 Комментировать

Пресс-служба «Зенита» отчиталась о результатах голосования, в рамках которого болельщики выбирали лучшего футболиста команды в матче Российской премьер-лиги против «Ахмата». Первое место занял голкипер команды Даниил Одоевский.

Любопытно, что Даниил Одоевский получил красную карточку за фол последней надежды ещё в первом тайме. Сергею Семаку пришлось «жертвовать» Андреем Мостовым и выпускать Михаила Кержакова.

В меньшинстве «Зенит» не смог набрать три очка в Грозном – матч завершился вничью со счётом 0:0.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт 13 августа – против ЦСКА на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Даниил Одоевский
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