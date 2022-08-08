​Мостовой: Путин не решит вопрос с Fan ID

В российском футболе продолжают обсуждать проблему Fan ID. Закон начал работать на практике, и уже видно, что с электронными паспортами болельщика зрителей на трибунах стадионов стало значительно меньше.

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что помочь решить проблему поможет «Прямая линия» с президентом страны Владимиром Путиным. А вот Александр Мостовой придерживается другого мнения.

«Президент не решает такие вопросы», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Задавать вопрос об отмене Fan ID надо тому, кто его создал. Кто придумывает законы, те их и меняют», - добавил экс-игрок российской сборной.

Напомним, что активные фанаты многих российских клубов бойкотируют матчи из-за системы Fan ID.