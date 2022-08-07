Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о новичке РПЛ «Факеле».

«Мне первые пару игр понравился «Факел». Вчера во втором тайме стало видно, что это команда Первой лиги. Да, играет, но такие ошибки… Вы ведёте в счёте, ну куда выбежите?! Добегались до такого, что в конце игры растерзали их, как тузик грелку», — сказал Селюк.

Команда из Воронежа после четырёх туров набрала два очка и расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда Олега Василенко в пятом туре РПЛ сыграет на своём поле против «Урала». Встреча состоится 12 августа в Воронеже.