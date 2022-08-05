В главных слухах недели вы узнаете о том, какое единственное предложение получил «Манчестер Юнайтед» по Криштиану Роналду, за что «Барселона» пыталась дать взятку УЕФА, и какие планы на будущее имеют Леонид Федун и Зарема Салихова. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

От Роналду отказалась вся Европа

Вопрос о будущем Криштиану Роналду находится на повестке дня уже больше месяца. Изо дня в день в СМИ появляется целый ряд слухов, связанных со звёздным португальцем. На днях в прессу просочилась весьма интересная информация. Несмотря на тот факт, что Роналду слухи связывают с целым рядом клубов, на деле предложение по трансферу форварда у «Манчестер Юнайтед» есть только одно. Речь идёт о клубе из Саудовской Аравии, название которого не называется. Получается, в действительности Роналду на сегодняшний день в Европе никому не нужен. По разным причинам.

В «ПСЖ» запретили ночные клубы

В «ПСЖ» по обыкновению встречают сезон с большими надеждами. Успехами на внутренней арене аппетиты боссов и фанатов парижан уже давно не ограничиваются – все ждут триумфа в Лиге чемпионов. Возможно, именно по этой причине в Париже решили ужесточить правила в плане дисциплины. По слухам, советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш принял решение запретить футболистам походы в ночные клубы. Если Лионель Месси или кто-то другой нарушит это правило, его ждёт наказание.

«Барселона» пыталась дать взятку

От «ПСЖ» к «Барселоне». Авторитетный журналист Саймон Купер написал книгу, в которой, среди прочего, нанёс серьёзный удар по репутации каталонского клуба. Согласно опубликованной информации, в 2020 году представитель «Барселоны» во время ужина с чиновником УЕФА узнавал информацию о том, кому в отделе финансового контроля организации клуб мог быть дать взятку. Целью «Барселоны» якобы было усиление давления со стороны УЕФА на «Манчестер Сити» и «ПСЖ» по делам финансового fair play.

Кто заменит Федуна

В последние недели о скором уходе Леонида Федуна из управления «Спартаком» пресса говорит всё активнее. Дыма без огня не бывает, и вполне вероятно, что московский клуб получит нового руководителя. По слухам, «Спартак» возглавит Ашот Хачатурянц, который недавно покинул должность президента РПЛ. Проскакивала даже информация о том, что Хачатурянц может получить право выкупа доли в московском клубе.

В то же время слухи на днях отправляли на должность руководителя «Спартака» ещё одного экс-президента РПЛ – Сергея Прядкина. Поговаривают, что при таком раскладе в московский клуб вернётся Томас Цорн.

Федун и Салихова хотят покинуть Россию

И ещё немного о делах «Спартака». Леонид Федун в настоящий момент якобы занимается передачей дел новым руководителям клуба. Если верить слухам, после завершения этого процесса Федун вместе со своей супругой Заремой Салиховой планируют покинуть Россию. Похоже, Леонид Арнольдович решил уйти на пенсию.

Слухи собирал Александр Тихий.