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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мойзес в четверг подписывает контракт с ЦСКА – агент эксклюзив

04 Августа 2022 • 15:37 Комментировать (1)

В ближайшие часы ЦСКА должен объявить о трансфере из «Интернасьоналя» защитника Мойзеса. Информацию о скором подписании контракта сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил агент Гильермо Миранда, представляющий интересы 27-летнего бразильца.

«Сегодня мой клиент подписывает контракт с ЦСКА. Всё прошло хорошо», - высказался Миранда.

Мойзес выступает на позиции левого защитника. Этот футболист пока что выступал исключительно в родной Бразилии. Теперь Мойзес постарается хорошо зарекомендовать себя в Российской премьер-лиге.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт 6 августа – против «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Интернасьонал Трансферы футбола - лето 2022 Мойзес
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