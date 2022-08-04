В ближайшие часы ЦСКА должен объявить о трансфере из «Интернасьоналя» защитника Мойзеса. Информацию о скором подписании контракта сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил агент Гильермо Миранда, представляющий интересы 27-летнего бразильца.

«Сегодня мой клиент подписывает контракт с ЦСКА. Всё прошло хорошо», - высказался Миранда.

Мойзес выступает на позиции левого защитника. Этот футболист пока что выступал исключительно в родной Бразилии. Теперь Мойзес постарается хорошо зарекомендовать себя в Российской премьер-лиге.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт 6 августа – против «Факела».