Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что 19-летний полузащитник «Сочи» Егор Пруцев согласовал контракт с белградской «Црвеной Звездой».

- Я считаю сербский чемпионат достаточно интересным. Такие команды, как «Партизан» и «Црвена Звезда», обладают приличным подбором футболистов. Клубы из больших европейских чемпионатов обращают внимание на Балканы и отслеживают там проявляющих себя игроков. «Црвена Звезда» всегда славилась большим количеством воспитанников, которые потом распределялись в разные чемпионаты по всей Европе. Если Пруцеву удастся закрепиться в белградском клубе в основном составе, это будет для него шаг вперёд, учитывая также тот факт, что «Црвена Звезда» участвует в еврокубках. Но если Егор там не заиграет, то, к сожалению, ничего хорошего из этого не получится. В целом, если «Црвена Звезда» заинтересована в трансфере Пруцева, наверняка ему будут предоставлять игровое время. Думаю, адаптация не окажется для него сложной, в Сербии многие знают русский язык.