​Ушёл из жизни бывший игрок «Спартака» Рубин

Латвийская футбольная федерация сообщает о трагической новости. В возрасте 43 лет из жизни ушёл Андрей Рубин. Причина смерти не раскрывается.

В своё время Андрей Рубин выступал в России за ярославский «Шинник» и московский «Спартак». За первую команду «красно-белых» латвиец провёл семь матчей.

Андрей Рубин сыграл 117 игр за национальную сборную Латвии. Он отыграл все три матча без замен на историческом для латвийцев чемпионате Европы 2004 года в Португалии.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Рубина.