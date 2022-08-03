Новичок «Зенита» Иван надеется попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира - 2022

Летний новобранец «Зенита» Иван Куарезма рассчитывает оказаться в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Для этого надо быть ведущим игроком на своей позиции в клубе. Я постараюсь завоевать место на поле. А как будут дальше развиваться дела – время покажет», - высказался Иван, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» арендовал Ивана у «Коринтианса» до конца нынешнего сезона. По завершению срока аренды питерский клуб будет иметь возможность выкупа контракта вратаря.

В 2019 году Иван Куарезма вызывался в ряды сборной Бразилии, но не играл. Тогда в товарищеских играх против Колумбии и Перу Иван просидел по 90 минут на скамейке для запасных.

Чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре. Сборная Бразилии выступит в одной группе с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.