​В ЦСКА переходит 20-летний уругваец

20-летний уругвайский защитник Хоакин Соса переходит в московский ЦСКА. Информацию подтвердил Себастьян Тарамаско, занимающий должность спортивного директора клуба «Насьональ».

«ЦСКА правда выкупил 70% прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России», - высказался Тарамаско, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Хоакин Соса с февраля текущего года выступает за «Ливерпуль» из Монтевидео на правах аренды. Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 500 тысяч евро.

После трёх туров чемпионата России ЦСКА имеет семь зачётных баллов в своём активе. Команда входит в тройку лидеров РПЛ вместе с «Зенитом» и «Спартаком».