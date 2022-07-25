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Сенников: «Если бы в двух турах на воротах играл Гилерме, «Локомотив» набрал бы шесть очков»

25 Июля 2022 • 11:23 Комментировать

Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о матче с «Ростовом» и о перспективах «Локомотива» в предстоящей игре с «Зенитом».

- Как вам игра с «Ростовом»? Циннбауэр после матча заявил, что расстроен ничьей. А вы что скажете?

- Мне кажется, счет закономерный, потому что обе команды создали много голевых моментов. Больше, чем в первом туре. Мы не увидели какой-то выдающейся игры и хороших комбинаций. Исход матча решили стандартные положения, имею в виду два мяча, а концовка получилась огненная, когда команды обменялись голами. Но на протяжении почти всего матча игра была достаточно скучной. Я выбирал лучшего футболиста, и мне очень сложно было это сделать. Даже определить из какой команды выбрать такого игрока. В концовке забил Уткин, плюс он еще сделал голевую передачу в матче, и я посчитал, что он достоин этого звания.

- Как оцените удаление Бека-Бека. Стоило ли давать ему вторую желтую карточку?

- Это спорное удаление, потому что таких моментов возникает по ходу игры бывает много. Я не увидел там ничего страшного. Ну поговорили немного, была агрессия, но в этой ситуации судья должен находить правильные слова. Там же просто аут бросали и возник непонятный конфликт из-за того, что кто-то кого-то держал. Ну пожаловался Бека-Бека, что его держали. Он говорил на иностранном языке и, наверное, судья подумал, что он ругается. Но и игроку не стоило вступать в конфликт, зная, что он уже имеет одну желтую карточку. Я считаю, что эта карточка натянута. Там ничего не было.

- Худяков допустил результативную ошибку в моменте с голом Уткина. У молодых игроков такие ошибки будут. Не смущает, что в команде отдают предпочтение девятнадцатилетнему парню, когда есть опытный Гильерме?

- Смущает. Это талантливый парень, который хорошо играет на выходах, на линии, есть хорошая реакция, но ему еще не хватает харизмы, мужественности. В ключевых эпизодах, может, и не нужно выходить из ворот. В прошлом году армейцы забили ему на последних минутах с углового. В таких ситуациях надо лучше руководить своими защитниками. Кричать. Надо быть лидером. Пока этих качеств Худякову не хватает. Он еще фундаментально не сформировался. А Гилерме готовый голкипер, который уже сейчас может принести пользу «Локомотиву». Если бы на воротах играл Гилерме в этих двух турах, я уверен, что железнодорожники набрали бы шесть очков. С «Пари НН» один гол он точно бы не пропустил. Он бы так защитников ругал, что к воротам вообще никто бы не подошел.

- В следующем матче с «Зенитом» ждать Гильерме в воротах? -

С «Зенитом» кого ни поставь, будет проблемно. Но мы помним прошлогодний матч в Питере, когда начало было очень хорошее для «Локомотива». Там Кержаков привез гол в свои ворота. Но интрига была недолго.

- Как считаете, «Локомотив» недобрал очки в первых двух турах или выжал максимум?

- Недобрал. Вчера игра была ничейная, а Пари НН» надо было обыгрывать. Но тогда «Локомотив» пропустил, играя в большинстве, а вчера наоборот – забил в меньшинстве. Но это все равно плюс два очка.

- То есть старт сезона у «Локомотива» удачным не назовешь?

- Из двух домашних матчей надо было выигрывать хотя бы один.

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- В следующем туре у «Локомотива» игра с «Зенитом» на выезде. Стоит ли рассчитывать на очки или в своем нынешнем состоянии «Локомотив» не сможет ничего противопоставить питерцам?

- Надо изучить соперника. Со всеми можно играть. Понятно, что мастерством «Зенит» не победить. Но если ты перебегаешь питерцев, если будешь на каждом участке поля вступать в единоборства, не дашь принимать мяч игрокам хозяев в своей штрафной, то шанс будет. Сейчас только за счет физики можно что-то противопоставить «Зениту».

- Физика позволяет «Локомотиву» конкурировать с «Зенитом»?

- В матче с «Ростовом» я не видел, чтобы команда перебегала гостей. Даже в домашних матчах не было какого-то особого давления на соперников. «Ростов» вообще очень легко с этим справлялся. С другой стороны, у всех команд перспективы с «Зенитом» не очень.

- Но «Химки» же сыграли вничью. Никто этого не ожидал.

- Тогда надо держаться такого же стиля игры, как «Химки» - играть весь матч от обороны, затягивать матч, чтобы проигрывать к последним минутам 0:1. А потом что-то забить. «Локомотив» так играть не будет. Уровень другой. Хотя химчане здорово провели второй тайм, имели очень хорошие моменты. Но это был первый тур и расхлябанность «Зенита». После Суперкубка он недооценил соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме Дмитрий Сенников
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