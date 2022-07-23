Нападающий «Клужа» Марко Дуганджич, поигравший в российском чемпионате, продолжит карьеру в другом румынском клубе. 28-летний хорватский футболист трудоустроился в бухарестском «Рапиде», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение Дуганджича с «Рапидом» рассчитано до конца января 2024 года.

Стоит напомнить, что Марко в свое время поиграл за «Сочи». Он защищал цвета российского коллектива с октября 2020 по январь 2022 года. Нападающий принял участие в 24 поединках и отметился пятью забитыми мячами.

В сезоне-2021/2022 Дуганджич провел 13 матчей за «Клуж», отметившись одним забитым мячом.