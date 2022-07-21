​Директор «Зенита» раскрыл планы клуба на остаток трансферного окна

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», высказался по поводу планов клуба на остаток трансферного лета.

По словам Медведева, которые на своих страницах приводит «Чемпионат», «Зенит» планирует усилить только одну позицию. Речь идёт о позиции левого центрального защитника. Гендиректор «сине-бело-голубых» отметил, что у клуба уже есть варианты.

Ранее на позиции левого центрального защитника в «Зените» выступал Ярослав Ракицкий. Украинский футболист расторг контракт с «сине-бело-голубыми» пять месяцев назад.

Напомним, что летом состав «Зенита» пополнили Иван Куарежма, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Маттео Кассьерра и Родригао.