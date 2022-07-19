Аргентинец Флорентин уверен, что ему будет комфортно в России

Полузащитник клуба «Аргентинос Хуниорс» Сесар Габриэль Флорентин заявил, что скоро приедет в Россию.

«Надеюсь, что все будет хорошо и завтра или послезавтра я отправлюсь в путь. Я уверен, то в России мне будет комфортно и, надеюсь, что скоро все формальности будут улажены и я приеду», -сказал аргентинский полузащитник в эксклюзивном интервью журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

23-летний воспитанник «Ривер Плейта» оценивается в 2 млн евро, его контракт рассчитан до конца 2024 года.

Ранее была информация, что с игроком ведет переговоры «Оренбург», который получил право сыграть в РПЛ после удачного сезона в ФНЛ (Футбольной национальной лиге).