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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аргентинец Флорентин уверен, что ему будет комфортно в России

19 Июля 2022 • 20:50 Комментировать

Полузащитник клуба «Аргентинос Хуниорс» Сесар Габриэль Флорентин заявил, что скоро приедет в Россию.

«Надеюсь, что все будет хорошо и завтра или послезавтра я отправлюсь в путь. Я уверен, то в России мне будет комфортно и, надеюсь, что скоро все формальности будут улажены и я приеду», -сказал аргентинский полузащитник в эксклюзивном интервью журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

23-летний воспитанник «Ривер Плейта» оценивается в 2 млн евро, его контракт рассчитан до конца 2024 года.

Ранее была информация, что с игроком ведет переговоры «Оренбург», который получил право сыграть в РПЛ после удачного сезона в ФНЛ (Футбольной национальной лиге).

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Евро-Футбол.Ру,
Аргентинос Хуниорс Оренбург Трансферы футбола - лето 2022 Сесар Флорентин
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