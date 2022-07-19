Никитин высказался о шансах «Уфы» вернуться в РПЛ

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Никитин высказался относительно шансов «Уфы» вернуться в элитный дивизион российского чемпионата.

«Каждый год «Уфа» боролась за выживание. Вернется ли в РПЛ в первый сезон? Без понятия. ФНЛ - абсолютно непредсказуемый турнир. Желаю им только удачи», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Алексей выступал за уфимский коллектив с 2015 года. Этим летом 30-летний игрок перебрался в «Химки» на правах свободного агента.

«Уфа» вылетела из Премьер-лиги, уступив по сумме стыковых поединков «Оренбургу».