«Карабах» и «Нефтчи» опровергли интерес к Дзюбе

Слухи о возможных выступлениях Артёма Дзюбы в Азербайджане не соответствуют действительности, их опровергли сразу оба клуба, в которые молва отправляла рослого российского нападающего.

И пресс-служба «Карабаха», и пресс-служба «Нефтчи» опровергли сведения о возможном появлении бывшего форварда «Спартака» и «Зенита» в солнечном Азербайджане.

- Это абсолютно не отражающая действительность информация, - заявили в пресс-службе «Карабаха».

- Подобных переговоров не намечается, мы не в курсе о приезде Дзюбы в Баку и целях этой поездки, - вторит коллегам пресс-служба «Нефтчи».

33-летний Артём Дзюба активно ищет варианты продолжения карьеры.