Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в клуб из Азербайджана

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном переезде нападающего Артёма Дзюбы в азербайджанский клуб.

«Азербайджан — очень хорошая страна, куда Дзюба может поехать и показать свой уровень. Но все зависит от планов футболиста на будущее», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Эксперт считает, что в Азербайджане есть две-три хорошие команды, но их чемпионат в любом случае слабее российского. Тут вопрос лишь в самом Дзюбе, хочет ли он завершить карьеру в легком режиме, или же готов еще поиграть на высоком уровне.

Ранее «Нефтчи» опроверг информацию о возможном подписании российского форварда.