Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в клуб из Азербайджана

18 Июля 2022 • 17:05 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном переезде нападающего Артёма Дзюбы в азербайджанский клуб.

«Азербайджан — очень хорошая страна, куда Дзюба может поехать и показать свой уровень. Но все зависит от планов футболиста на будущее», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Эксперт считает, что в Азербайджане есть две-три хорошие команды, но их чемпионат в любом случае слабее российского. Тут вопрос лишь в самом Дзюбе, хочет ли он завершить карьеру в легком режиме, или же готов еще поиграть на высоком уровне.  

Ранее «Нефтчи» опроверг информацию о возможном подписании российского форварда.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
17:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Новосельцева высказался о будущем футболиста
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Два бразильских новичка «Зенита» успешно прошли обследование
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Не понимаю, почему Дзюба не нужен ни одной команде в России»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в клуб из Азербайджана
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Жалко, что в России Дзюба никому не понадобился»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека: «Аталанта»? Я об этом ничего не знаю
16:34 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека: «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне
16:33 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА отреагировали на слухи о Марио Фернандесе
16:26 · Россия. Премьер-лига
Бушманов рассказал, как Карпин пнул его ногой в глаз
16:23 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев рассказал о позициях, которые нужно усилить «Торпедо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев заявил, за какое место будет бороться «Торпедо» в РПЛ
16:07 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» готовы предложить контракт Дзюбе, но при одном условии
16:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Торпедо» Кормильцев: «Сочи» выложился не на все сто процентов в первом туре РПЛ
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Терентьев: «Некоторые легионеры даже не прощались»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о результатах первого тура РПЛ
Все новости
Рекомендуем