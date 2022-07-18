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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор - о Рыбусе: «Разочарован, что он ушёл в «Спартак»

18 Июля 2022 • 07:13 Комментировать

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, как отреагировал на переход польского защитника Мацея Рыбуса в другой российский клуб – «Локомотива».

«Он один из моих самых близких друзей, и мне очень жаль, что он покинул нас. Вдвойне разочарован из-за того, что ушел к «Спартаку», - приводятся слова футболиста на станицах Sport24.

Напомним, что на минувших выходных стартовал новый розыгрыш российской Премьер-лиги. В первом туре чемпионата «железнодорожники» на своем поле принимали дебютанта «Пари НН». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Изидор стал автором единственного гола в составе москвичей.

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Евро-Футбол.Ру,
Мацей Рыбус Вильсон Изидор
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