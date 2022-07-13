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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Зарема Салихова: «Что «Спартак» может предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком?»

13 Июля 2022 • 16:58 Комментировать (1)

Прямо перед началом нового чемпионата России Лука Каттани ушёл с поста спортивного директора «Спартака». Комментируя уход итальянца, супруга владельца московского клуба Леонида Федуна Зарема Салихова указала на изменения, которые произошли с момента назначения Каттани. По словам Заремы, на момент приглашения итальянского специалиста из «ПСЖ», у «Спартака» был другой бюджет и другие задачи, да и вообще страна была другой.

«Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист [как Каттани] должен жить и работать в своей среде. Все европейские рынки для нас недоступны, еврокубков не будет ещё очень-очень долго, может, уже никогда», - высказалась Салихова для «Спорт-Экспресса».

По мнению Заремы, «Спартак» в теперешних реалиях не имеет морального права заставлять людей жертвовать карьерой.  

Напомним, что Лука Каттани проработал в «Спартаке» семь месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Лука Каттани Зарема Салихова
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