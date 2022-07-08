«Краснодар» претендовал на лучшего бомбардира чемпионата Швеции

Клуб Сергея Галицкого рассматривал возможность приобретения шведского нападающего Александера Еремееффа из «Хеккена», сообщает «РБ Спорт»

Как отмечает источник, до начала военной спецоперации на Украине «Краснодар» планировал приобрести футболиста Еремееффа, имеющего русские корни.

Отметим, что сам футболист был не прочь проявить себя в РПЛ, однако с изменением политической ситуации его трансфер в краснодарскую команду стал невозможен.

«Хеккен» Еремееффа находится на вершине турнирной таблице чемпионата Швеции сезона-2022. Сам нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата. За 12 проведенных встреч Александер отметился 11 голами.