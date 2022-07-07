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«Динамо» интересуется латералем Рубенсом: Зачем он «бело-голубым»

07 Июля 2022 • 21:07 Комментировать

Недавно появилась информация от издания GOAL, что московское «Динамо» готово заплатить 5-6 миллионов евро за левого защитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Давайте разберёмся, кто это такой.

Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро». Бразилец дебютировал за главную команду в апреле этого года, и сразу стал основным. С тех пор он провёл 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Оптимальной позицией Рубенса является левый защитник/латераль. Лишь однажды он вышел на другой позиции – атакующего полузащитника. Из сильных качеств бразильца можно выделить его скорость, как дистанционную, так и стартовую. Он любит прокинуть мяч и убежать от соперника. Рубенс очень хорошо играет в обороне. За матч он совершает в среднем 3,3 отбора и 1 перехват. У него неплохая техника, но при этом в обводку он идёт редко. Довольно цепкий, хорош в единоборствах.

В целом Рубенс довольно неплохой игрок, но очень удивительно, что из всех московских клубов им заинтересовалось «Динамо». Он бы хорошо подошёл ЦСКА. У «бело-голубых» на этой позиции есть два вполне неплохих игрока в виде Диего Лаксальта и Дмитрия Скопинцева, а  для перехода ближе к атаке есть Даниил Лесовой и Вячеслав Грулёв. Зачем команде, которая вполне укомплектована, нужен Рубенс, да ещё и за немалую сумму на позицию? Или мы чего-то не знаем, и Лаксальт решил уехать из России? Тогда понятно, но пока об этом  даже разговоров не было. Болельщики ждут трансферов в лице опорника и хотя бы одного центрального защитника, а тут им везут молодого латиноамериканца за немалые деньги на позицию, на которой есть качественные игроки. Нынешнее «Динамо» Бувача не принято критиковать, но в данном случае вопросы очевидны.

Данил ТУТОВ

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Динамо Москва Атлетико Минейро
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