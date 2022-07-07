Жена Карпина негативно высказалась о Fan ID

Дарья Карпина, жена наставника «Ростова» и национальной сборной России Валерия Карпина, поделилась своим мнением о введении Fan ID в российском футболе.

«Наболевшая тема. Это очень усложняет жизнь болельщикам, абсолютно не необходимая мера. Но, к сожалению, у нас вот так вот - всё должно быть под контролем», - написала Дарья в своих социальных сетях.

Напомним, что теперь каждый футбольный болельщик, который планирует посетить матч своей любимой команды, должен оформить специальный документ, по которому сможет посещать спортивные мероприятия. Сделать документ можно на сайте Госуслуги.