Защитник «Сочи» Родригао подписал трудовой договор с «Зенитом».

По сведениям «Чемпионата», бразилец заключил соглашение с петербургским клубом.

Ранее генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев заявлял, что контракт с Родригао будет подписан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

По информации портала transfermarkt Родригао обошелся «Зениту» в 3,5 миллиона евро. Ранее другой игрок «Сочи» Матео Касьерра уже пополнил состав команды из Санкт-Петербурга. Оба футболиста в минувшем сезоне стали обладателями серебряных медалей чемпионата России.