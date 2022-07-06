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Агент Сулейманова: У игрока есть предложения

06 Июля 2022 • 20:49 Комментировать

Агент Алан Агузаров, который представляет интересы нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал будущее игрока.

«Магомед очень рад, что вернулся в «Краснодар», но пока нет понимания, останется ли он в команде на следующий сезон», — приводит слова Агузарова Metaratings.

Агент заявил, что Сулейманов очень хочет остаться в «Краснодаре», потому что это его родной клуб, но не все зависит от него. У футболиста есть предложения от других команд.

Минувший сезон 22-летний нападающий провел в «Гиресунспоре» на правах аренды. Он провел 31 матч в чемпионате Турции, забил три мяча и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алан Агузаров Магомед-Шапи Сулейманов Гиресунспор
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