Агент Сулейманова: У игрока есть предложения

Агент Алан Агузаров, который представляет интересы нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал будущее игрока.

«Магомед очень рад, что вернулся в «Краснодар», но пока нет понимания, останется ли он в команде на следующий сезон», — приводит слова Агузарова Metaratings.

Агент заявил, что Сулейманов очень хочет остаться в «Краснодаре», потому что это его родной клуб, но не все зависит от него. У футболиста есть предложения от других команд.

Минувший сезон 22-летний нападающий провел в «Гиресунспоре» на правах аренды. Он провел 31 матч в чемпионате Турции, забил три мяча и сделал три ассиста.