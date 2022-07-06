​«Спартак» и «Зенит» сомневаются в проекте Кубка лиги – названы причины

Клубы Российской премьер-лиги продолжают активное обсуждение создания Кубка лиги. Сообщалось, что против нового турнира выступили «Химки», «Факел» и «Оренбург». Впрочем, сомнения имеются в стане ещё трёх клубов – в «Зените», «Спартаке» и «Сочи». Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Раскрываются и причины, по которым даже в «Спартаке» и «Зените» сомневаются насчёт целесообразности создания Кубка лиги.

«Главные опасения за успешное проведение турнира у клубов вызывают именно вопросы вещателя и логистики, тем более до старта сезона чуть больше недели», - сообщает источник.

Будет ли создан Кубок лиги, решится на следующей неделе.