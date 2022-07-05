Фомин признался, что Шварц не звал его в «Герту»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о том, что бывший главный тренер команды, а ныне наставник «Герты» Сандро Шварц не звал футболиста в свою команду.

«Звал ли меня Шварц в «Герту», как Эджуке? Меня Шварц не звал», — сказал Фомин «Чемпионату».

Под руководством Сандро Шварца «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России и вышло в финал Кубка России. Но, в финальном матче «бело-голубые» уступили «Спартаку» со счётом 1:2.

На послематчевой пресс-конференции Шварц объявил о том, что покидает пост главного тренера «Динамо». Спустя некоторое время немецкая «Герта» представила Шварца наставником команды.