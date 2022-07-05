​Макаров и Чуперка подрались в матче «Динамо» - «Рубин»

Вторничный матч между «Динамо» и «Рубином» носил статус товарищеского, однако на поле все равно нашлось место эмоциям. Ближе к завершению встречи Валерий Чуперка на фланге грубо сыграл против Дениса Макарова. Динамовец бросился выяснять отношения с оппонентом, и ситуация переросла в драку. К счастью, игроков быстро разняли.

Арбитр показал Макарову и Чуперке по красной карточке. Впрочем, тренеры договорились сделать по замене и продолжать матч в формате 11 на 11.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Рубин» со счётом 2:0. Денис Макаров до удаления успел отметиться голом. Ещё один результативный удар нанёс Константин Тюкавин.