Бывший игрок «Леванте» близок к переходу в «Пари НН»

Бывший полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян близок к подписанию контракта с «Пари НН», сообщает «Чемпионат».

«Севикян перейдёт в «Пари НН» на правах свободного агента. Стороны согласовали почти все условия контракта», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В общей сложности 20-летний вингер провёл в составе основной команды «Леванте» два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Отметим, что Севикян — воспитанник московского «Локомотива». В Испании футболист выступает с 2017 года.