ЦСКА хочет подписать защитника сборной Северной Македонии

Московские «армейцы» хотят попробовать в это трансферное окно подписать соглашение с македонским защитником Эгзияном Алиоски.

По информации портала transfermarkt, 30-летний футболист сборной Северной Македонии может перебраться в российский чемпионат. В услугах защитника заинтересован московский ЦСКА, который ещё в прошлом году пытался подписать игрока. Стоит отметить, что «армейцам» предстоит конкурировать за Алиоски с турецким «Трабзонспором».

В прошлом сезоне Эгзиян Алиоски провёл в чемпионате Саудовской Аравии в составе «Аль-Ахли Джидда» 28 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью ассистами.