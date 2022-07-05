Стало известно, в каком бразильском клубе может продолжить карьеру Марио Фернандес

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в бразильской команде «Атлетико Паранаэнсе».

По информации Ge.globo, на подписании 31-летнего футболиста с российским паспортом настаивает главный тренер бразильской команды Луис Фелипе Сколари. До этого в прессе ходили слухи о том, что Фернандес может перебраться в «Гремио», но агент защитника сразу опроверг эту информацию.

Напомним, что недавно Марио Фернандес попросил руководителей московской команды приостановить свой контракт с ЦСКА по семейным обстоятельствам. Футболист вернулся на родину после завершения прошлого сезона.