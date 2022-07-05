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Стало известно, в каком бразильском клубе может продолжить карьеру Марио Фернандес

05 Июля 2022 • 06:54 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в бразильской команде «Атлетико Паранаэнсе».

По информации Ge.globo, на подписании 31-летнего футболиста с российским паспортом настаивает главный тренер бразильской команды Луис Фелипе Сколари. До этого в прессе ходили слухи о том, что Фернандес может перебраться в «Гремио», но агент защитника сразу опроверг эту информацию.

Напомним, что недавно Марио Фернандес попросил руководителей московской команды приостановить свой контракт с ЦСКА по семейным обстоятельствам. Футболист вернулся на родину после завершения прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Атлетико Паранаэнсе Марио Фернандес
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