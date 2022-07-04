Червиченко: В «Спартаке» нет профессионалов

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о переходе полузащитника «красно-белых» Гуса Тиля в ПСВ.

«Здесь можно привести в пример выражение «с поганой овцы хоть шерсти клок!». Почему «Спартак» часто теряет деньги на трансферах? Там нет профессионалов!» — заявил Червиченко «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что те, кто работает в клубе, переживают только за свои деньги, потому что такую зарплату им больше нигде не дадут. Именно поэтому все подчиняются всем известной женщине.

Напомним, нидерландский полузащитник Гусь Тиль перешел из «Спартака» в ПСВ в текущее трансферное окно.