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Червиченко: В «Спартаке» нет профессионалов

04 Июля 2022 • 20:45 Комментировать

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о переходе полузащитника «красно-белых» Гуса Тиля в ПСВ.

«Здесь можно привести в пример выражение «с поганой овцы хоть шерсти клок!». Почему «Спартак» часто теряет деньги на трансферах? Там нет профессионалов!» — заявил Червиченко «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что те, кто работает в клубе, переживают только за свои деньги, потому что такую зарплату им больше нигде не дадут. Именно поэтому все подчиняются всем известной женщине.

Напомним, нидерландский полузащитник Гусь Тиль перешел из «Спартака» в ПСВ в текущее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ПСВ Андрей Червиченко Гус Тиль
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