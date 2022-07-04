Гурцкая: Крыховяк остался в «Краснодаре», потому что ему больше нигде не дадут такую зарплату

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал возвращение полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».

«У Крыховяка такая история. Ему зарплату в три миллиона нигде платить не будут. Его могут взять только Саудовская Аравия или Катар перед чемпионатом мира. Наверное, он не нашел ничего похожего», — приводит слова Гурцкая «Спорт-Экспресс».

По мнению агента, если Крыховяк решил остаться в России, значит, он выбрал шесть миллионов евро вместо чемпионата мира, на который его могут не взять в сборную Польши.

Напомним, ранее польский защитник Мацей Рыбус, перешедший в «Спартак», был отстранен от игр в национальной сборной.