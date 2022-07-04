Агент Ткаченко прогнозирует для России 5-6 лет без еврокубков

Агент Герман Ткаченко поделился своим неоптимистическим прогнозом по поводу санкций, с которыми столкнулся российский футбол. Как известно, УЕФА отстранил клубы из России от участия в еврокубках на сезон 2022/2023. Ткаченко считает, что это отстранение не будет последним.

«Думаю, что это надолго - пять-шесть лет минимум. А на седьмой год будем начинать с низших стадий из-за катастрофически упавшего рейтинга», - высказался Ткаченко для sport24.

Добавим, что из-за отстранения клубов от еврокубков и национальной сборной от официальных матчей в России может появиться новый турнир – Кубок лиги.