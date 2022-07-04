​Сальников рассказал о требованиях Карпина

Экс-тренер молодёжного состава «Ростова» Олег Сальников ответил на вопрос по поводу требований Валерия Карпина.

Сальников назвал Карпина настоящим профессионалом, который в процессе своей работы контролирует даже маленькие нюансы.

«Возьмем даже питание. Оно настолько правильное и выверенное, что футболист в течение дня получает определённое количество калорий. Не больше, не меньше. Как следствие, хорошая производительность на тренировках и в играх», - слова Сальникова передаёт «Спорт День за Днём».

В настоящий момент Валерий Карпин готовит «Ростов» к старту сезона 2022/2023. В первом туре нового чемпионата «жёлто-синие» сыграют на выезде против «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 17 июля.