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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сальников рассказал о требованиях Карпина

04 Июля 2022 • 16:51 Комментировать

Экс-тренер молодёжного состава «Ростова» Олег Сальников ответил на вопрос по поводу требований Валерия Карпина.

Сальников назвал Карпина настоящим профессионалом, который в процессе своей работы контролирует даже маленькие нюансы.

«Возьмем даже питание. Оно настолько правильное и выверенное, что футболист в течение дня получает определённое количество калорий. Не больше, не меньше. Как следствие, хорошая производительность на тренировках и в играх», - слова Сальникова передаёт «Спорт День за Днём».

В настоящий момент Валерий Карпин готовит «Ростов» к старту сезона 2022/2023. В первом туре нового чемпионата «жёлто-синие» сыграют на выезде против «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 17 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Олег Сальников
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