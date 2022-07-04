Колосков: Придётся оформить Fan ID

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что будет оформлять специальный паспорт болельщика (Fan ID).

«Я пока еще не оформлял Fan ID, но обязательно этим займусь. Несмотря на то, как мы к нему относимся, сделать это придется всем — закон принят», — сказал Колосков Sport 24.

Бывший функционер не знает, как скажется новый закон о паспорте болельщика на посещаемость матчей Российской премьер-лиги, это невозможно предсказать, жизнь все сама покажет.

Со старта сезона Fan ID начнет действовать на пяти стадионах РПЛ, а на остальных аренах система начнет действовать с 1 декабря 2022 года.