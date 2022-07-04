Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Удинезе» ответили на вопрос о Бийоле

04 Июля 2022 • 14:13 Комментировать

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино прокомментировал возможный переход защитника ЦСКА Яки Бийола.

«Мне очень жаль, но мне нечего сказать по поводу перехода Бийола в «Удинезе». Пишут, что уже договорились? Я не могу ничего вам ответить», — приводит слова Марино «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА договорились с «Удинезе» о переходе 23-летнего футболиста. Сумма трансфера может составить пять миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник Бийол принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Пьерпаоло Марино Яка Бийол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
14:13 · Россия. Премьер-лига
В «Удинезе» ответили на вопрос о Бийоле
14:12 · Россия. Премьер-лига
Рамирес: «С Фарке «Краснодар» конкурировал бы с «Зенитом»
12:23 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о трансфере Тиля в голландский топ-клуб официально
12:15 · Россия. Премьер-лига
Известен главный судья матча «Зенит» - «Спартак» за Суперкубок 3
11:56 · Россия. Премьер-лига
Сутормин назвал топ-3 лучших тренеров РПЛ
11:40 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА предложил новый контракт Магнуссону
11:16 · Россия. ФНЛ
«Уфа» повесила ценник на лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
10:28 · Россия. Премьер-лига
Рахимич оценил шансы ЦСКА прервать гегемонию «Зенита»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Сутормин отреагировал на смену главного тренера ЦСКА
10:05 · Россия. Премьер-лига
Сутормин назвал главное изменение в раздевалке «Зенита» после ухода Дзюбы
09:51 · Россия. Премьер-лига
Агент раскрыл будущее Тюкавина в «Динамо»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Керк решил остаться в «Локомотиве»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Сутормин оценил трансфер Бакаева в «Зенит»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Сутормин рассказал, отразится ли на результативности «Зенита» уход Дзюбы
07:48 · Россия. Премьер-лига
Касьерра рассказал о настрое на матч со «Спартаком» за Суперкубок России
Все новости
Рекомендуем