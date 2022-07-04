В «Удинезе» ответили на вопрос о Бийоле

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино прокомментировал возможный переход защитника ЦСКА Яки Бийола.

«Мне очень жаль, но мне нечего сказать по поводу перехода Бийола в «Удинезе». Пишут, что уже договорились? Я не могу ничего вам ответить», — приводит слова Марино «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА договорились с «Удинезе» о переходе 23-летнего футболиста. Сумма трансфера может составить пять миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник Бийол принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.