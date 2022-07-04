Сутормин отреагировал на смену главного тренера ЦСКА

Футболист петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о назначении экс-наставника «Сочи» Владимира Федотова на пост главного тренера столичного ЦСКА.

«Очень за него рад! Назначение в ЦСКА - шажочек вперед для Федотова. Надеюсь, его успехи продолжатся, но не в матчах с «Зенитом», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

55-летний специалист возглавил «армейцев» в середине прошлого месяца. Федотов подписал с московским топ-клубом трехлетнее соглашение.

В прошлом сезоне наставник работал у руля «Сочи». Под его руководством южане стали серебряными призерами чемпионата России.