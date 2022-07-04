Керк решил остаться в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Джирано Керк высказался о своем будущем в российском клубе. Голландский легионер подчеркнул, что не собирается приостанавливать контракт с москвичами.

«Я хочу быть в «Локомотиве». Не планирую менять свое решение», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

26-летний вингер перешел в московский клуб в сентябре прошлого года. Джирано заключил трудовое соглашение до лета 2025 года.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Керк провел 23 поединка, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.