Экс-наставник ЦСКА Костылев: «Настолько надоело покупать кого попало, унижать нашу страну»

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев с пессимизм смотрит на состояние футбола в стране. В свете ухода из стана «армейцев» полузащитников Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона специалист заявил, что не считает их звездами, способными помочь росту молодых футболистов.

- Уже настолько надоело покупать кого попало, унижать нашу страну, - заявил Костылев «Спорту День за Днём».

Тренер добавил: «Они над нами там смеются. Они врут всем». Также Костылев недоволен игрой молодых футболистов в товарищеских матчах, назвав их «неотесанными», что приводит к позорной игре. Но, по его словам, у игроков на первом месте только деньги.