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Ван Нистелрой переманил игрока «Спартака» в свою команду

03 Июля 2022 • 11:30 Комментировать

Хавбек Гус Тиль близок к уходу из московского «Спартака» и возвращению на родину. Новым клубом 24-летнего игрока станет ПСВ Эйндховен.

Как информирует De Telegraaf, к трансферу Гуса подтолкнул главный тренер команды Руд ван Нистелрой. Во время переговоров специалист смог убедить Тиля присоединиться к коллективу из Эйндховена.

В минувшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды за другой голландский клуб – роттердамский «Фейеноорд». Гус принял участие в 32 матчах Эредивизии, отметившись 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Контракт голландца со «Спартаком» рассчитан еще на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ПСВ Руд Ван Нистелрой Гус Тиль
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