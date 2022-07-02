Алдонин: «Медиалига – не конкурент большому футболу»

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах Медиалиги.

По словам бывшего хавбека, в нынешнее время возможно что угодно, но в целом у Медиалиги практически нет шансов составить серьёзную конкуренцию большому футболу: «Медиалига не соответствует спортивному уровню. Не знаю насчёт популярности – если брать РПЛ, то интерес, возможно, примерно схожий. Но если рассматривать все футбольные аспекты и всё сообщество, то конкуренции быть не может. У большого футбола огромное преимущество», – заявил в интервью «Спорт День за Днем» Алдонин.