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Алдонин: «Медиалига – не конкурент большому футболу»

02 Июля 2022 • 22:55 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах Медиалиги.

По словам бывшего хавбека, в нынешнее время возможно что угодно, но в целом у Медиалиги практически нет шансов составить серьёзную конкуренцию большому футболу: «Медиалига не соответствует спортивному уровню. Не знаю насчёт популярности – если брать РПЛ, то интерес, возможно, примерно схожий. Но если рассматривать все футбольные аспекты и всё сообщество, то конкуренции быть не может. У большого футбола огромное преимущество», – заявил в интервью «Спорт День за Днем» Алдонин.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Алдонин РПЛ медиалига
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