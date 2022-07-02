«Ахмат» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе команды. Грозненцы подписали 23-летнего вингера Ивана Олейникова. Контракт рассчитан на один сезон и включает в себя опцию возможного продления ещё на два года.

Иван Олейников является воспитанником московского ЦСКА. Последние полтора сезона вингер провёл в «Чайке» из Песчанокопского. В сезоне 2021/2022 Олейников забил 26 голов – 23 в ФНЛ-2 и 3 в Кубке России.

Ближайший официальный матч «Ахмат» проведёт 16 июля. В этот день грозненская команда сыграет против «Спартака» в первом туре чемпионата России.